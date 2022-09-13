Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю скорейшего исцеления раненым. Сил и терпения их семьям.
Об этом в соцсети «Твиттер» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə güc və səbir versin.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю скорейшего исцеления раненым. Сил и терпения их семьям. pic.twitter.com/uSzVvALHbW
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) September 13, 2022
Добавить комментарий