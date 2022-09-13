Акционеры Twitter на специальном собрании одобрили сделку по продаже соцсети американскому бизнесмену, основателю корпорации Tesla Илону Маску за $44 млрд, передает CNBC.

«С учётом предварительного расчёта, акционеры поддержали предложение», — заявил генеральный советник и адвокат компании Шон Эдгетт.

Сделку одобрили на фоне процесса, который идет между Маском и представителями сети. Twitter подал в суд на предпринимателя первым из-за желания бизнесмена отказаться от сделки. Соцсеть хочет добиться ее закрытия в судебном порядке. Маск, в свою очередь, направил встречные требования.