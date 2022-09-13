Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе назначено на 14 сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

«Да, обсуждение назначено на завтра», — сказал собеседник агентства.