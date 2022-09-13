Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» публикацию памяти шехидов.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким наших военнослужащих, погибших 13 сентября при предотвращении крупномасштабных провокаций, совершенных ВС Армении в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.

Да помилует Аллах наших шехидов!

Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной!» — написал президент.