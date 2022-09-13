Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» публикацию памяти шехидов.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким наших военнослужащих, погибших 13 сентября при предотвращении крупномасштабных провокаций, совершенных ВС Армении в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.
Да помилует Аллах наших шехидов!
Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной!» — написал президент.
— İlham Əliyev (@azpresident) September 13, 2022
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