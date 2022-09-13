В ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Всего при предотвращении широкомасштабной провокации погибли 50 военнослужащих Вооруженных Сил, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской Армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.

Список имен наших шехидов будет представлен общественности.