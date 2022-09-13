Лидеры Германии и России Олаф Шольц и Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ.

Беседа Шольца и Путина длилась полтора часа и была посвящена ситуации в Украине и ее последствиям.

Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Шольц подчеркнул Путину, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, а также заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Шольц отметил важную роль зерновой сделки и обратился к Путину с призывом не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять.

Раньше всех. Ну почти.

Канцлер ФРГ Шольц поговорил с президентом РФ Путиным по телефону — представитель правительства ФРГ