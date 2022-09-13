13 сентября состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны обсудили боестолкновения и напряженность в регионе.

Байрамов проинформировал Лаврова о текущей ситуации, возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в регионе, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном с целью предотвращения агрессии. Были подчеркнуты регулярный обстрел Арменией в течение последнего месяца азербайджанских позиций, продолжение ею минирования азербайджанских территорий и, вопреки трехсторонним заявлениям, невывод ею полностью армянских вооруженных формирований с азербайджанской территории.

Лавров указал на необходимость недопущения конфликта в регионе, а также важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.