Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Мария Хельга Шмид призвали стороны к незамедлительному прекращению огня в связи с вооруженными инцидентами, произошедшими вдоль армяно-азербайджанской границы.

Данная информация приводится в их совместном заявлении.

«Эскалация боевых действий на армяно-азербайджанской границе должна быть немедленно прекращена. Прогресс, достигнутый дипломатическим путем, не должен пропасть даром», — отметил Рау.

Он сказал, что за последние 18 месяцев произошли различные позитивные изменения, в том числе была достигнута договоренность о продолжении работы над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Однако эти вооруженные инциденты ставят под угрозу достигнутый прогресс и много человеческих жизней.

Мария Хельга Шмид заявила, что, опираясь на многолетний опыт, ОБСЕ готова помочь сторонам в установлении мира.

«Мы все разделяем общую цель достижения прочного мира и процветания в регионе», — сказала Шмид.