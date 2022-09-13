Сегодня, 13 сентября, за два часа, с 14.00 по 16.00, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три воздушных цели — один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета россиян. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Украины.

«В Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг уничтожили российский бомбардировщик Су-24. А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования Запад приземлили штурмовик Су-25 оккупантов», — говорится в сообщении.