Кремль крайне озабочен ночным обострением на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября», — сказал дипломат.

Ушаков от лица Москвы призывал обе стороны проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, а также придерживаться «известного трёхстороннего заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, а также января и ноября 2021 года».