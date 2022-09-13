Около 18.30 (19:30 по Баку) ожидается онлайн-саммит ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Ушаков.

«Время досогласовывается», — добавил Юрий Ушаков.