Президента России Владимира Путина на полях сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде ждёт целая череда переговоров. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

В частности, Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как рассказал Ушаков, основной темой переговоров лидеров двух государств станет ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Также, по его словам, Путин встретится с главами Кыргызстана, Туркменистана, Пакистана, Монголии, Ирана, Узбекистана, Индии и Турции.