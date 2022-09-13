США пытаются заманить Россию в ловушку на Кавказе, считает политолог Сергей Марков.

По его словам, Россия может вмешаться в события между Арменией и Азербайджаном по просьбе первой. В таком случае у РФ возникнет конфликт с Турцией, поддерживающей азербайджанцев.

«У России два варианта.

1. Вмешаться. В ответ Турция вмешается на стороне Азербайджана. Россия и Турция окажутся в конфликте. Турция присоединится к антироссийским санкциям. Возможность обходить санкции через Турцию закроется для российского бизнеса. Да и еще многие мусульманские страны тоже начнут присоединяться к санкциям против России.

2. Не вмешиваться. Тогда Пашинян и другие проамериканские политики Армении поднимут вопрос о выходе Армении из ОДКБ. И из Евразийского экономического союза. И Армения станет союзником США и Франции.

Поэтому в Москве многие думают, что эта эскалация организована США. Министр обороны Армении два дня назад был в Вашингтоне. Наверное, согласовывал последние детали с американцами», – пишет он в своем телеграм-канале.