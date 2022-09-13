ОДКБ не поддержит Армению, поскольку в организации решения принимаются консенсусом, а большинство ее членов на стороне Баку. Об этом заявил один из главных проармянских пропагандистов России Модест Колеров.

По его словам, «нет смысла вызывать ревность Кремля к Баку. Он не будет защищать Армению вместо армян».

Колеров напомнил, что Пашинян уже обратился к Российской Федерации с просьбой о помощи в обеспечении территориальной целостности Армении. Для того, чтобы это заявление имело доказательную базу, нужна нормальная граница с Азербайджаном и российская армия там. На данный момент этого нет и, думаю, еще долго не будет, напомнил он.