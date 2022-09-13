В Кремле отреагировали на волну критики в адрес российского руководства со стороны военных телеграмм-каналов из-за неудач армии РФ на Харьковском направлении.

«Что касается критически настроенных точек зрения, до тех пор пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая, здесь нужно быть весьма аккуратными», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально», — отметил он.