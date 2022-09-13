В Центральной военной поликлинике Министерства обороны были выявлены случаи необоснованного перечисления средств на счета банковских карт работников бухгалтерии и лиц, не работающих в данном медицинском учреждении, завышения заработной платы в результате неправильного определения тарифных ставок для медицинских работников, а также незаконных надбавок к заработной плате.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства при составлении справок о страховом возмещении военнослужащим, получившим травмы в период военной службы. Материалы проверки направлены в Службу государственной безопасности (СГБ) с целью взыскания излишних платежей и принятия соответствующих мер в отношении виновных лиц.

Во время ревизии хозяйственно-финансовой деятельности посольства Азербайджана в Германии в период с 30 декабря 2014 года до 1 октября 2021 года, было установлено, что информация в банковских выписках была изменена и сфальсифицирована, что средства на банковских счетах, в том числе, случаи присвоения путем перечисления госпошлин за консульские операции на другие счета. Учитывая серьезность выявленных финансовых нарушений, в Службу государственной безопасности был представлен материал для принятия соответствующих мер в отношении виновных должностных лиц.