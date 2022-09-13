Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в своем Telegram-канале, что украинцы, добровольно получившие паспорта РФ, будут осуждены за госизмену.

По его словам, исключение будет сделано лишь для тех, кого «вынудили» получить паспорт за пенсию или по другим причинам, что будет установлено следствием и судом.

Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесёте наказание. И лучшее наказание — тюремный срок за госизмену, — подчеркнул Арестович.