Россия готова оказать содействие в мирном урегулировании на границе Армении и Азербайджана, потенциал в этой сфере далеко не исчерпан. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, ситуацию «нужно завершать миром и за столом переговоров».

«Мы остаемся на этих позициях и готовы вновь оказывать все необходимое содействие. Потенциал в этой сфере далеко не исчерпан», — сказал Слуцкий.

Глава комитета при этом предостерег «внешних игроков от подстрекательства одной из сторон».