Президент России Владимир Путин ночью провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, обсуждалась эскалация на границе Азербайджана и Армении, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла», — сказал представитель Кремля.

«В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне. Большего пока говорить не буду, по мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать», — добавил он.

Песков рассказал о том, как повлиял разговор Путина и Пашиняна на превращение боевых действий между Баку и Ереваном:

«Трудно переоценить роль РФ и лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряжённости на границе. Эти усилия продолжаются».

Песков не стал раскрывать планы Москвы в связи с обращением Еревана в ОДКБ за помощью:

«Ведется работа, разные согласования, не хотел бы что-то анонсировать до того, как процесс согласования завершится», — сказал пресс-секретарь президента РФ.