Российский политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал обращение Армении в ОДКБ из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе.

«Обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ и к России с юридической точки зрения — неправомерно. Речь идет о локальном пограничном инциденте, причём граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, т.е. отсутствует как таковая, де-факто есть линия соприкосновения сторон.

Источником вооруженного инцидента является армянская сторона и ее вооруженные провокации, действия Азербайджана носят ответный и вынужденный характер — т.е. попадают под категорию «самооборона»», — заявил Коротченко.

По словам эксперта, Азербайджан занимается масштабными работами по мирному восстановлению и развитию освобожденных территорий, Армения — в том же состоянии, что и два года назад (реваншизм, угрозы, провокации).

«Москва и ОДКБ используют политико-дипломатические методы для урегулирования ситуации», — написал Коротченко в своем тг-канале.