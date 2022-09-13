Польша, председательствующая в настоящее время в ОБСЕ, призвала к немедленному снижению напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Соответствующее заявление размещено на странице председательства в Twitter.

«Эскалацию военных действий на границе Армении и Азербайджана необходимо немедленно прекратить. Успехи, достигнутые дипломатическим путем, не должны быть упущены», — говорится в тексте.

«Польское председательство в ОБСЕ по-прежнему готово помочь в достижении устойчивого решения», — отмечается в публикации.