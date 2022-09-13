Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом сообщает пресс-служба президента.

База предназначается для обороны границ страны. БПЛА были куплены в прошлом году на средства республиканского бюджета.

«Президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами страны Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов пограничной службы государственного комитета национальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства добавил, что правительство в ближайшее время продолжит работать над улучшением условий жизни пограничников.

«Я всегда говорил, что Кыргызстан – это миролюбивая страна. Подчеркну, что наши усилия по укреплению наших вооруженных сил сосредоточены только на обороне», — заявил Жапаров.