Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Новая война на Южном Кавказе неприемлема, и Иран внимательно следит за развитием ситуации в регионе», — заявил Раиси.

Президент ИРИ подчеркнул, что все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и Иран занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности государств.