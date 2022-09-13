Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Новая война на Южном Кавказе неприемлема, и Иран внимательно следит за развитием ситуации в регионе», — заявил Раиси.
Президент ИРИ подчеркнул, что все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и Иран занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности государств.
Президент Ирана также отметил, что Тегеран готов оказать содействие для установления мира в регионе, добавив, что «вопрос безопасности Армении важен для ИРИ», утверждает пресс-служба правительства Армении.
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