В связи с началом нового учебного года меняется расписание поездов бакинского метро.

Согласно новому расписанию интервалы будут устанавливаться в соответствии с пассажиропотоком.

В бакинском метрополитене сообщили, что с 15 сентября утром и вечером в часы пик интервал между поездами будет увеличен до 2 минут, в течение дня – до 2,5 минут, ночью – до 3 минут.

На территории «Aг шехер» планируется строительство новой станции метро.

Об этом в ходе брифинга сказал заместитель председателя правления ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов.

По его словам, вопрос строительства этой станции уже включен в концептуальный план развития.

Делегация специалистов ЗАО «Бакинский метрополитен» посетила столицу России Москву, сообщил Хидаят Мамедов.

По его словам, целью поездки является осмотр 4 составов (20 вагонов), которые метро заказало у российской компании «Метровагонмаш».

«Скоро эти поезда будут доставлены в Баку», — отметил он.

Начальник Департамента по работе с депо «Бакинского метрополитена» Фаиг Ахмедов сообщил, что в этом месяце в Баку будет доставлено 10 вагонов, а в следующем — еще 10.

«Новые вагоны просторнее, светлые и имеют герметичные переходы. После того, как поезда будут доставлены в Баку, они будут протестированы и введены в эксплуатацию», — отметил он.

В период пандемии COVID-19 Бакинский метрополитен успешно протестировал систему платежей посредством QR-кода и банковской карты.

Об этом заявил начальник службы связи Акционерного общества Эльчин Мамедов.

«Мы полностью готовы к внедрению этих систем, ждем решения», — сказал он.