Устроенная Арменией широкомасштабная провокация на государственной границе еще долго будет в центре внимания политиков и экспертов. Бои минувшей ночью обозначили качественный сдвиг. Азербайджан не просто подавил огневые точки — армия нашей страны ответила ударом по военной инфраструктуре Армении. На что имела полное право — и юридическое, и политическое, и тем более моральное. Одно только это — уже красноречивое доказательство, что здесь события не будут развиваться по принципу «постреляли, успокоились, а теперь продолжим переговоры».

Напомним: Армения все это время как бы вела эти самые переговоры. Никол Пашинян ездил в Брюссель, что-то обсуждал, на многое соглашался и что-то подписывал. А тем временем готовил очередную провокацию на границе.

О мотивах Еревана можно догадаться. Пять принципов мирного договора, предложенные Азербайджаном, не включают ни «статус Карабаха», ни территориальных подарков. Мириться на таких условиях Пашиняну, судя по всему, не хочется. И там решили «перевернуть доску», попытавшись в очередной раз устроить «силовую модерацию» переговорного процесса. Такое уже не раз бывало в прошлом.

Но теперь и масштабы, и степень «подготовленности» нынешней провокации заставляют озвучить вопрос: а возможен ли в принципе в регионе мир? Или выполнение условий Трехстороннего заявления от 10 ноября — Амато и разоружение армянских бандформирований в зоне временного размещения РМК, и Зангезурский коридор — Азербайджану придётся продавливать силой? И какие меры должны быть приняты, чтобы с территории Армении более не исходила угроза войны?

Будем реалистами: с учетом нынешнего уровня вероломства и недоговороспособности Армении полагаться на подпись Пашиняна не приходится.

Нурани