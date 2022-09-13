Главные интересанты в обострении ситуации на Южном Кавказе — США и Евросоюз. Действуя руками Армении, они хотели бы сорвать запуск и полноценное функционирование международного мультимодального транспортного коридора «Север — Юг», который имеет первостепенное значение для РФ.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«А интерес Еревана — реанимация Минской группы ОБСЕ и проталкивание при поддержке Вашингтона и Парижа статуса сепаратистского анклава в Карабахе», — считает он.