В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения в разных направлениях, используя горный рельеф местности и имеющиеся долинные бреши. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этого начался бой.

Отдельные позиции Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометов. Как следствие, имеются потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, а также обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских лиц, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, подразделениями Азербайджанской Армии предпринимаются решительные ответные меры.

Принимаются необходимые меры для того, чтобы подавить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта.

Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Кедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций Азербайджанской Армии в этих районах различными видами оружия, носили интенсивный и систематический характер. В то же время наблюдалось сосредоточение армянских наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана.

Все эти факты еще раз свидетельствуют о том, что Армения готовилась к широкомасштабной военной провокации.

Такими действиями Армения также стремится затормозить реализацию крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов Азербайджана в освобожденных от оккупации приграничных районах и сохранить атмосферу напряженности у границ Азербайджана.

Еще раз заявляем, что всю ответственность за провокацию, конфликт и потери несет военно-политическое руководство Армении.

До сведения общественности будет доведена информация о ситуации.