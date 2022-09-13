Поток туристов из России в Европу снизился на 95%, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

В первом полугодии 2022 года число поездок россиян в Европу составило 1,2 млн, тогда как за аналогичный период 2019 года европейские государства посетили восемь миллионов граждан РФ.

«Указанные цифры включают в себя не только (и не столько) туристические визиты. Это количество визитов со всеми целями (от работы и учебы до частных визитов к родственникам)», — говорится в сообщении АТОР.

Основными причинами такой динамики в направлении Европы эксперты называют введение в марте санкций в сфере авиации и ужесточение визовой политики стран Евросоюза в отношении россиян.