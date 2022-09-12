Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG заключила соглашение с профсоюзом Vereinigung Cockpit: пилотам будут повышены зарплаты в обмен на обещание не бастовать до 30 июня 2023 года.

Компания сообщила, что в два этапа повысит базовую ежемесячную зарплату пилотам в подразделениях пассажирских и грузовых перевозок на 980 евро.

Авиакомпания ранее предлагала повысить зарплату пилотам на 900 евро и отмечала, что выполнение требований профсоюза приведет к увеличению издержек на персонал более чем на 40%.

«Соглашение особенно благоприятно скажется на зарплатах на самых начальных должностях», — говорится в пресс-релизе.