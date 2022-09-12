Гвардейцы-спецназовцы уничтожили вражеский самолет Су-25 и захватили трофеи и пленных в Харьковской области. Об этом 12 сентября сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

«Гвардейский расчет ПЗРК «Стингер» уничтожил российский штурмовик Су-25. Уже через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика «Урал», два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских солдат», — говорится в сообщении в Facebook.

Сообщается также, что в результате поисково-фильтрационных мер в освобожденном Купянске нацгвардейцы взяли в плен семерых врагов.

Кроме того, воины НГУ захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии, и «поблагодарили руководство врага за своеобразный адресный ленд-лиз для своего подразделения».