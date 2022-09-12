Россия не умеет воевать, поэтому бьет по объектам критической инфраструктуры. Для их защиты Украине нужны системы ПВО и ПРО, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник, 12 сентября.

«Должны понимать: Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими. Террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ 11.09 – не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла/света. Обязательный ответ мира – ПВО/ПРО для Украины», — написал он в Twitter.