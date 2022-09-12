Граждане Сербии выступают против вступления в Евросоюз. Одной из причин такой позиции является лицемерный подход Запада к событиям в Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

«Я представляю страну, которая находится на европейском пути, не откажется от него, но в которой ЕС наименее популярна. Если бы сегодня был референдум в Сербии о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы «нет»», — заявил сербский президент.

По словам Вучича, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС.