США опасаются, что «российские энергетические махинации» могут сломить решимость Европы в отношении поддержки Украины, пишет CNN.

На прошлой неделе Байден как минимум дважды обращался к Европе с призывом «сохранить санкционное давление на Россию перед лицом стремительного роста цен на энергоносители, вызванного вторжением России, и перспективой суровой зимы», пишет CNN.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал граждан придерживаться курса и продолжать поддерживать Украину даже перед лицом «трудных шести месяцев».

«Усиливающаяся информационная кампания подчеркивает растущую настороженность Вашингтона и Брюсселя в отношении того, что превращение Москвой в оружие нефти и газа — двух ее крупнейших статей экспорта — может вызвать трещины в едином европейском фронте против войны России в Украине», — пишет издание.

По словам представителей американской и западной разведок, разделение Европы и ослабление решимости Запада является ключевым приоритетом для президента РФ Путина.