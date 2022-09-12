Нас уже давно не удивляют безответственные, безграмотные, провокационные заявления отдельных российских политиков и экспертов по поводу политической жизни и процессов, проистекающих в Турции и Азербайджане. Отбросив в сторону принципы объективизма и непредвзятости, эти политиканы в угоду интересам определенных кругов без зазрения совести, с умным видом излагают наглую и неприкрытую ложь. При этом напустив на себя вид этакого ментора, который вправе выносить вердикт в отношении чужой страны. Проще говоря, суют свой нос во внутренние дела другого государства.

Вполне понятно, что если речь заходит о Турции и Азербайджане, то под словосочетанием «определенные круги», в первую очередь, подразумевается Армения в частности, и мировое армянство в целом. И армянское лобби при помощи немалых финансовых вливаний в карманы своих ручных политиканов из России, ловко манипулируя ими, при каждом удобном и неудобном случае науськивает их на Анкару и Баку.

Таких марионеток в российском политическом истеблишменте немало, но, пожалуй, наиболее яркими в своей одиозности фигурами являются Милонов и Затулин. Оба депутаты, оба члены правящей партии «Единая Россия».

Оба этих персонажа, комментируя турецкую или азербайджанскую тематику, неизменно выступают с негативных позиций. И это естественно: армяне просто так платить не будут. Жажда денег настолько изъела душонки этих политических кукол, что один из них, а именно Константин Затулин в свое время, когда установленная в Армавире памятная табличка фашистскому прихвостню Гарегину Нжде всколыхнула российскую общественность, оправдал этот акт надругательства над памятью миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны. Он отметил, что армяне имеют право на особое мнение о Нжде. Но сегодня речь пойдет о Виталии Милонове.

Виталий Милонов. Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам от партии «Единая Россия». Сей, с позволения сказать, государственный муж отличился тем, что в октябре 2020 года, когда 44-дневная война была в самом разгаре, незаконно посетил Нагорный Карабах. За что и был внесен в «черный список» МИД Азербайджана. Наглая выходка повторилась в конце декабря 2021 года. Но об этом чуть ниже, а пока Милонов решил провести «ликбез» для Турции.

Так, в интервью сайту русарминфо Милонов прокомментировал политику Турции в вопросе «геноцида армян 1915 года». Он заявил, что страна, совершившая жесточайшее преступление в истории человечества, должна, по крайней мере, признать и покаяться в этом. Признав «геноцид армян», по словам Милонова, Турция станет сильнее как государство.

Знайте, духовный скреп армян, их смысл жизни в виде вымышленного геноцида давно уже утратил свою значимость. С одной стороны, следует признать, что в мировом армянском лобби сидят отнюдь неглупые люди, с другой, диву даешься – как можно тратить миллионы на абсолютно бесперспективный проект.

Данный проект был окончательно похоронен еще во времена правления Сержика Саргсяна, когда Эрдоган предложил открыть архивы и исследовать трагические события 1915 года. Причем, трагические не для армян, а именно для туров. Однако Армения категорически отказалась от предложения Эрдогана.

Тем не менее, педалирование темы «геноцида армян» продолжается на радость некоторым российским наймитам. Милонов предлагает Турции признать преступление, которого никогда не было ни в природе, ни в истории. Он предлагает взять на вооружение ложь, которая поможет Турции стать сильным государством.

Во-первых, Турция и без глупых советов Милонова сильная держава, с которой считаются все остальные страны мира. Во-вторых, предлагая ложь на государственном уровне, «единоросс» пытается российским аршином мерить всех. Если в России – это в порядке вещей, то сей факт вовсе не означает, что он обязателен для всех. В-третьих, российский депутат разглагольствует о несуществующем геноциде 107-летней давности в Османской империи, но не видит реальной резни в Украине в нынешнее время.

Есть еще один немаловажный момент. Сегодня, когда Россия находится под прессом американских и европейских санкций, Турция, даже будучи членом НАТО, сохраняет в этом вопросе нейтралитет. Мало того, в настоящее время между Анкарой и Москвой существует ровные, партнерские отношения. И Анкаре совсем нелегко выдерживать давление со стороны партнеров по Североатлантическому альянсу, в первую очередь, со стороны США. И вот на этом этапе раздается писк Милонова, который не может не вызвать раздражение Анкары. Заметьте, о «геноциде» говорит не какой-то пьяный сапожник Василий или сантехник Пантелеймон. Это слова депутата Госдумы, однопартийца Путина.

Создается впечатление, ради армянского «злата» Милонов готов подставить своих соратников по партии и принести в жертву интересы своей страны.

Возвращаясь к теме повторной поездки Милонова в Карабахский регион в конце декабря 2021 года. Напомним, что этот визит вызвал нешуточный скандал. Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с высказываниями депутата в адрес Азербайджана.

Возмущение вызвали слова Милонова, прозвучавшие в интервью программе «Позиция»: «Из-за серьезных ошибок древняя армянская земля отошла дикарям, которые воюют даже с трупами. С «арцаха» (кавычки Minval) начались большие геополитические изменения в нашем мире».

В беседе с русарминфо депутат Госдумы коснулся и этого вопроса. Оказывается, его прошлогодний визит был не так понят азербайджанскими властями. А ведь господин Милонов руководствовался исключительно благими намерениями. Он рассказал, что был Дедом Морозом и раздавал подарки армянским и русским детям в Карабахе.

Как трогательно, как умилительно. Наверное, я был бы растроган до слез, если бы не одно «но». В своей жизни я видел разных Дедов Морозов: и добрых, и трезвых, и даже пьяных. А вот Милонов – Дед Мороз решил удивить своей тупостью. Дело не в том, что он раздавал подарки, а в том, что он посетил Азербайджан НЕЗАКОННЫМ путем. Он прибыл в Карабах без законного разрешения азербайджанских властей, а пробрался туда, как вор, через Армению. Мы были бы не против, если Милонов спел песенку и сплясал в даже образе Снегурочки, но с ведома официального Баку.

Представляете, и этот шут гороховый взял на себя миссию поучать Турцию или Азербайджан. Здесь на ум приходят лишь матерные слова, но самоцензура не позволяет высказать их…

Фарид Теймурханлы