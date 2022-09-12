Мы пришли к тому, о чем ранее писал Minval.az.

Еще десять дней назад школы дали указания родителям относительно формы учащихся. В родительские группы были разосланы три образца-варианта (на выбор школы), которые в этом году утвердил Кабмин.

Так вот, получив директивы относительно формы, родители ринулись осаждать магазины Бакинской швейной фабрики. Видео и фотографии того безобразия, которое в эти дни творилось у Бакинского швейного дома, распространены повсеместны — в СМИ и соцсетях. Но проблема в том, что новой формы на всех не хватает. В связи с этим директор отдела продаж Бакинского швейного дома Этибар Азимов заявил, что вина за столпотворение лежит на директорах школ, именно они заставляют детей приходить в форме. Он также сказал, что у фабрики ни с кем нет контракта, и что их основная работа — пошив форм для силовых структур. Школьную форму они захотели производить с учетом дополнительных возможностей и времени.

По его словам, ежедневно швейный дом производит и организует продажу около 1 500 единиц школьной формы и это максимум их возможностей.

То есть, как вы правильно поняли, кроме Бакинского швейного дома, нет другого предприятия в Азербайджане, которое занималось бы пошивом новых школьных форм. Но это не помешало Кабмину утвердить образцы школьной формы, а школам – требовать от родителей купить именно эту форму.

А с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Нам не привыкать к тому, что правая рука не ведает, что делает левая. Однако прежде чем давать какие-то директивы, необходимо изучить ситуацию, заранее подготовиться и детально обговорить вопрос производства школьных форм в необходимых объемах, и только потом требовать от родителей соблюдения установленных правил.

В итоге получился бардак, за который, как обычно, никто отвечать не хочет. Наконец, министерство науки и образования отреагировало на происходящее.

Пресс-секретарь ведомства заявил, что министерство не сотрудничает с каким-либо предприятием, эту работу выполняют частные фирмы. А главное — он сказал, что нет указания, чтобы дети в обязательном порядке пришли в школу в первый учебный день в новой форме.

Иными словами, фабрика никаких обязательств на себя не брала, министерство никаких указаний не давало, а родители – дураки, что толпятся у Бакинского швейного дома, пытаясь вырвать друг у друга нужный размер формы, вместо того, чтобы спокойно выбрать в другом магазине белую рубашку и синие брюки.

Тогда выходит, что во всем виноваты директора школ, которые решили заняться самодеятельностью.

И наконец сегодня минобразования поставило точку во всей этой неразберихе. Здась заявили, что нет никаких обязательств по введению новой школьной формы в 2022-2023 учебном году: «Учащиеся могут прийти в школу в форме прошлогоднего образца. В связи с этим директорам школ дано соответствующее поручение не требовать от учащихся школьной формы. В случае возникновения проблем родители могут обратиться в «колл-центр» Министерства науки и образования по телефону 146-6, в Управления образования по городу Баку по телефону 146-1″.

Рамелла Ибрагимхалилова