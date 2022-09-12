Иран разработал усовершенствованный беспилотник большой дальности, «предназначенный специально для поражения Тель-Авива и Хайфы», передаëт новостное агентство Mehr слова командующего сухопутными войсками Исламской Республики бригадного генерала Киумарса Хейдари.
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Arash 2 является модернизированной версией дрона Arash 1.
«Сегодня у нас есть беспилотники со стратегической дальностью, также у нас есть БПЛА с дальностью 2000 километров. Конечно, в нашей боевой организации есть и дроны с меньшим радиусом действия», — рассказал генерал.
По его словам, армия Ирана «рассматривают Arash 2 специально для Тель-Авива и Хайфы».
«Это уникальная система, которая создана специальной для выполнения данной миссии», — отметил Хейдари.
у них мозгов не хватит на такое…..