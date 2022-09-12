Министерство науки и образования внесло ясность в ситуацию со школьной формой.

Там отметили, что нет никаких обязательств по введению новой школьной формы в 2022-2023 учебном году.

«Учащиеся могут прийти в школу в форме прошлогоднего образца. В связи с этим директорам школ дано соответствующее поручение не требовать от учащихся школьной формы. В случае возникновения каких — либо вопросов или проблем со школьной формой родители могут обратиться в «колл-центр» Министерства науки и образования по телефону 146-6, в Управления образования по городу Баку по телефону 146-1″, — отмечается в сообщении.