В последние месяцы в Министерство внутренних дел поступали многочисленные обращения о том, что в системе обмена мгновенными сообщениями Whatsapp проводятся онлайн-лотереи, распространяются обещания получить в 5 раз больше вложенных денег, однако участников лотереи обманывают.

Как сообщили в МВД, сотрудники полиции задержали обвиняемых в организации лотереи Аиду Алиеву и Геннадия Павлова.

Задержанные заявили, что каждый день в группах якобы производили платежи разным людям, которые входили в доверие, для этого готовились и размещались поддельные квитанции об оплате. Также Аида Алиева отправляла голосовые сообщения членам группы, обещала, что выплаченные им деньги будут возвращены в 5-кратном размере.

По факту возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам статьи Уголовного Кодекса о мошенничестве. Решением суда в отношении Аиды Алиевой и Геннадия Павлова избрана мера пресечения в виде ареста.