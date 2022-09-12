За три дня до начала нового учебного года перед зданием Бакинского швейного дома собралась толпа родителей, желающих приобрести школьную форму.

Начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (БШД — BTE) Этибар Азимов сообщил Report, что решение по новой школьной форме было принято поздно.

По его словам, даже после принятия решения никто из ответственных по этому вопросу лиц не обращался в предприятие: “У нас ни с кем нет контракта. Наша основная работа — пошив форм для силовых структур. Мы не можем замедлить это дела. Потому что был тендер, и у нас имеются контракты с соответствующими министерствами. С учетом дополнительных возможностей и времени мы захотели производить и школьную форму. Ежедневно мы производим и организуем продажу около 1 500 единиц школьной формы. Это максимум наших возможностей. Потому что мы частное предприятие и имеем обязательства по кредитованию. Мы не получаем государственную помощь. По этим причинам одно предприятие не может удовлетворить спрос бакинских школ, а другое дополнительное предприятие не производит школьную форму».

Э.Азимов подчеркнул, что причиной скопления людей является то, что директора школ заставляют родителей покупать школьную форму: “Они отправляют их, будто покупка школьной формы является обязательной. Но почему? Министр науки и образования тоже сказал, что приобретение новой школьной формы является добровольным. Здесь нет принуждения. Однако директора школ принуждают к этому родителей. Почему же не принимаются в отношении директоров меры?».