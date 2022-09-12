Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков заявил о реальной перспективе проигрыша РФ в войне с Украиной.

Он обрушился с жесткой критикой в адрес российских пропагандистов, которые, по его мнению, выдавали желаемое за действительное.

«Дружный хор пропагандистов (нецензурно, — ред.) расписывал, что враг бежит. За Путина, за веру, мы грянем громкое ура», — сокрушается Стрелков.

Он также напомнил о недавней катастрофе российских сил под Киевом.

«Мы уже давно не в Киеве и не в Гостомеле, который залит кровью нашего спецназа», — заявил Стрелков.

«В таких условиях мы не то, что специальную военную операцию проиграем (нецензурно, — ред.), мы ее уже проиграли (нецензурно, — ред.). Мы и войну проиграем», — добавил он