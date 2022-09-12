За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских военных. Всего с начала войны в Украине потери России составили 52950 солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 12 сентября ориентировочно составили:

личного состава — около 52950 (+300) человек ликвидировано;

танков — 2168 (+14);

боевых бронированных машин — 4640 (+23);

артиллерийских систем — 1269 (+6);

РСЗО — 311 (+0);

средства ПВО — 162 (+0);

самолетов — 243 (+1);

вертолетов — 213 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 903 (+1);

крылатые ракеты — 216 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3463 (+18);

специальной техники — 117 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Криворожском и Донецком направлениях.