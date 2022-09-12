За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских военных. Всего с начала войны в Украине потери России составили 52950 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 12 сентября ориентировочно составили:
личного состава — около 52950 (+300) человек ликвидировано;
танков — 2168 (+14);
боевых бронированных машин — 4640 (+23);
артиллерийских систем — 1269 (+6);
РСЗО — 311 (+0);
средства ПВО — 162 (+0);
самолетов — 243 (+1);
вертолетов — 213 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 903 (+1);
крылатые ракеты — 216 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3463 (+18);
специальной техники — 117 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Криворожском и Донецком направлениях.
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