В условиях множества локальных конфликтов проблема беженцев – одна из ключевых для многих государств. Это сложное социальное явление и вызов современному миру, который уже давно во всех мировых отчетах официально называют проблемой XXI века.

Армянская оккупация, длившаяся 30 лет, заставила Азербайджан «примерить» этот печальный статус, и потому мы не понаслышке знаем об этой проблеме – около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Но Азербайджан вышел победителем из этой почти 30-летней войны, территории, ранее оккупированные Арменией, снова возвращены под родной флаг, вынужденные переселенцы постепенно возвращаются на родную землю, чтобы восстановить все разрушенное.

И снова война – российско-украинская. Украинские беженцы, рассеялись по всему миру в поисках убежища. По имеющимся данным, в Азербайджан с начала войны прибыло больше семи тысяч беженцев из Украины, причем, многие из них — этнические азербайджанцы или русские.

Председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе (ГМС), руководитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов в интервью Minval.az рассказал о том, что украинские беженцы пользуются правами и свободами граждан Азербайджана, имеют одинаковые с ними обязанности.

-Лицу, получившему статус предоставляются следующие гарантии: бесплатный переезд и перевозка имущества на временное место жительства; получение стариками, детьми, инвалидами, малообеспеченными и лицами, потерявшими главу семьи, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти — необходимых лекарств и медицинской помощи; получение детьми образования в дошкольных воспитательных учреждениях и учебных заведениях; приобретение продовольственных и промышленных товаров на равных основаниях с гражданами; получение назначенной государством единовременной и другой помощи; размещение одиноких пенсионеров и нетрудоспособных инвалидов на специальных предприятиях социального обеспечения; решение вопроса о возмещении причиненного материального и другого ущерба; обращение в суд для защиты нарушенных прав и др. Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца в Азербайджане, могут выезжать из республики на основании выданного проездного документа. Они также пользуется правами, что предусмотрены законодательством АР для иностранцев и лиц без гражданства

— Помимо беженцев из Украины, в Азербайджане есть беженцы и из других стран. Скажем, наплыв чеченских беженцев в Азербайджан начался еще при Гейдаре Алиеве. Тогда их насчитывалось до 15 тысяч. Чеченские беженцы проживают в нашей стране и сейчас. Как сложилась их судьба? Насколько известно, многие вернулись в Чечню или переехали в третьи страны, но некоторая часть осталась в Азербайджане?

— Да, вы правы. Были времена, когда на территории Азербайджана проживало чуть ли не 15 тысяч чеченских беженцев, это было в конце 90-х-начале 2000-х годов. Поток беженцев прибыл в Азербайджан из-за войны в Чечне (вторая чеченская война). За последние 20 лет чеченцев ситуация изменилась. В 2016-2017 годах число чеченцев, ищущих убежища в Азербайджане, равнялось 800 человек. Согласно же последним данным на 31 мая 2022 года, сейчас на территории Азербайджана проживает порядка 326 чеченцев.

То есть, это 19% от общего числа лиц, ищущих убежище, а общее число таковых равняется 1715. Большинство чеченцев, ранее проживавших в Азербайджане, вернулась в Чечню. А те 326 человек, по сей день проживающие в нашей стране, имеют тесные контакты с Чечней, часто едут туда, но все же остаются жить в Азербайджане. В основном, это женщины и дети, мужчин мало. Дети чеченцев учатся в среднеобразовательных школах, правительство страны создает им условия для получения образования. Сложно сказать, сколько чеченцев за последние 20 лет выехало в третьи страны – во Францию, Канаду и США. Но, как вы понимаете, далеко не все чеченцы могли воспользоваться этой возможностью. Те, что осели здесь, занимаются трудовой деятельностью, интегрированы в азербайджанское общество, все дети говорят на азербайджанском, да и взрослые чеченцы тоже освоили наш государственный язык.

— В каких трудовых сферах задействованы чеченские женщины?

— В основном, в сфере услуг, по большей степени они швеи, занимаются кройкой и шитьем, также задействованы в сфере торговли (челночный бизнес), кто-то присматривает за детьми. В свое время, кстати, чеченские женщины даже работали журналистками в нашей стране, занимались редактированием, но их были единицы. В данный момент мы говорим о тех чеченках, которые вынуждены работать, чтобы прокормиться. Но, в основном, большая часть чеченских женщин, проживающих в Азербайджане, кормится за счет мужей, работающих за границей и высылающих деньги семье.

— Как известно, самая большая в нашей стране община у афганских беженцев. Расскажите, как им живется в Азербайджане? В нашу страну их постоянно гонит смена режима. Не так давно к власти пришли талибы, и в связи с этим в Азербайджане ждали наплыва беженцев из Афганистана, но этому помешали закрытые из-за пандемии коронавируса границы.

— 69% от этого общего числа иностранцев-беженцев, проживающих в Азербайджане, самая большая община у афганцев, она насчитывает порядка 1200 человек.

Афганцы стали оседать в Азербайджане еще во времена СССР, когда они прибывали сюда по линии коммунистической партии для прохождения обучения в наших вузах. Затем мощный виток эмиграции из Афганистана наблюдался в 90-х годах, так как после развала СССР произошли события, изменившие политический строй этой страны. После свержения Наджибуллы к власти пришли талибы, не желавшие видеть в своих рядах адептов и последователей коммунизма, получавших образование за рубежом. И потому афганцы, учившиеся в нашей стране, не вернулись на родину, а остались в Азербайджане, устроились на работу, даже женились на азербайджанках. В результате перехода власти в Афганистане от одной вооруженной группировки к другой, потоки граждан Афганистана направились в Иран. Тогда в эту страну прибыло около 4 миллионов афганских беженцев, большая часть которых потом все же вернулась на родину, а в Иране основательно осели около 1,5 млн. человек.

Отмечу, что правительство Ирана создало лагеря для беженцев и обеспечило их всем необходимым. Часть этих беженцев перешла в Азербайджан через Астару, и потом осела нашей стране. Численные показатели афганских беженцев, в отличии от чеченских, были достаточно стабильны. Сегодня в здесь насчитывается 1200 афганцев.

Сухопутные границы у нас закрыты, но, тем не менее, несколько афганских семей приехали в Азербайджан из Узбекистана, где они получили визу для въезда сюда, а потом уже, по истечении срока визы, обратились за получением статуса беженца. В данный момент несколько таких прошений рассматриваются правительством Азербайджана, и некоторым уже отказано в получении статуса. Отмечу, что это достаточно чувствительные кейсы, так как в семьях по 4-5 детей. УВКБ ООН постоянно держит под контролем такие кейсы, оказывает соответствующую помощь.

— Расскажите, в каких сферах задействованы афганцы, проживающие в Азербайджане?

— Их можно встретить в сфере торговли, в торговых центрах «Седерек» и «Бина», они задействованы в строительстве и сфере услуг, в ремесленных профессиях, в сервисных центрах по ремонту автомобилей. Но в основном, они предпочитают торговать, и более заинтересованы в ведении своего бизнеса в сфере торговли.

— Скажите, на фоне российско-украинской войны возвращаются ли азербайджанцы на родину? Повлияли ли ограничения и санкции, наложенные Западом, на отток наших соотечественников из России?

— Думаю, что применение западных санкций повлияло. Сегодня, по официальным данным, на территории РФ проживает порядка 500 тысяч наших граждан в то время, как год назад их количество равнялось 600 тысячам человек.

— Периодически в СМИ озвучивалась цифра не менее 2 миллионов наших соотечественников.

— Я вообще часто слышал, что 4 миллиона азербайджанцев проживает в России. Но согласно официальным данным, которые я получаю из МВД России, до ноября 2021 года в РФ проживало до 400 тысяч наших соотечественников, а на момент первого полугодия 2022-го около 100 тысяч человек получили разрешение на временное проживание. Складывая эти цифры, мы получаем в итоге 500 тысяч наших сограждан. Речь идет об азербайджанцах, которые на легальной основе проживают на территории России.

Полтора года назад число наших соотечественников равнялась 600 тысячам. Получается, что и санкции, и закрытие рабочих мест, и пандемийные ограничения отрицательно повлияли на численность наших граждан, проживающих в России. Кроме того, закрытие границ также послужило причиной сокращения количества наших соотечественников в РФ.

Яна Мадатова