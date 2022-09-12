Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на в рамках саммита ШОС в Самарканде в очередной раз предложит провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет происходящее в Украине. Турецкий лидер объявит президенту РФ, что его страна продолжит прилагать все усилия для завершения конфликта и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.

«Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении», — пишет издание.

По данным СМИ, ожидается, что возможная военная операция в Сирии также будет стоять на повестке дня во время переговоров президентов РФ и Турции.

Кроме того, Путин и Эрдоган могут обсудить действенность «зернового коридора». По данным Hurriyet, Эрдоган попросит, чтобы товары из России отправлялись по коридору на судах под координацией Турции.