После скоропостижного полного вывода иностранных войск из Афганистана значительно возросли роль и значение ШОС в нормализации обстановки в этой стране.

В связи с этим особую актуальность приобретает инициатива Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о проведении регулярных встреч высокого уровня в формате «ШОС – Афганистан» с привлечением к диалогу государств-наблюдателей Организации: Азербайджана, Армении, Турции, Камбоджи, Непала, Египта, Катара и Саудовской Аравии, а также международных организаций.

Эффективность такого формата доказывает проведённая в июле 2022 г. в Ташкенте международная конференция на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», на которой присутствовали делегации из более чем двадцати зарубежных стран и международных структур.

Конференция продемонстрировала открытость внешней политики Узбекистана и актуальность решения вопроса по восстановлению исторической взаимосвязанности регионов Центральной и Южной Азии. Одним из масштабных проектов, содействующих возрождению экономики Афганистана, развитию торговли между значительным числом государств Запада и Востока и изменению геополитического ландшафта региона в целом могло бы стать строительство железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» с выходом на пакистанский порт Гвадар. Эту идею озвучил Президент Узбекистана.

«Ташкентская площадка» уже доказала свою результативность и может в дальнейшем стать платформой для переговоров и обсуждения ключевых групп вопросов по Афганистану, таких как безопасность, предотвращение угроз экстремизма и терроризма, создание инклюзивного правительства, обеспечение прав и свобод человека, социально-экономическое восстановление, реализация инфраструктурных, гуманитарных проектов.

Именно от нахождения взаимоприемлемых решений по этим вопросам прежде всего государствами-членами ШОС будет зависеть дальнейшее развитие ситуации в этой стране, её возвращение в современные мирохозяйственные связи и международные отношения, а также стабильность в регионе.

Шухрат Кобилов, главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии