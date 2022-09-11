Зеленский в своем Tg-канале опубликовал видео последствий одного из вечерних ударов по энергетической инфраструктуре. Написал эмоциональный пост-обращение к РФ:

«Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы?

Читайте по губам:

Без газа или без вас? Без вас.

Без света или без вас? Без вас.

Без воды или без вас? Без вас.

Без еды или без вас? Без вас.

Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши дружба и братство.

Но история все расставит по местам.

И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас!».

Отметим, в результате ударов полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, подтвердил удар по ТЭЦ-5 в Харькове.