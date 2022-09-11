Сегодня с 22:00 будет перерыв в подаче питьевой воды в некоторой части Низаминского района Баку, сообщает Report.
Перерыв связан с проведением ремонтных работ на магистральном водопроводе.
Сегодня с 22:00 будет перерыв в подаче питьевой воды в некоторой части Низаминского района Баку, сообщает Report.
Перерыв связан с проведением ремонтных работ на магистральном водопроводе.
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