Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, прибыла с официальным визитом в Таджикистан, сообщает отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят глава рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, члены этой группы Азер Бадамов и Анатолий Рафаилов, а также другие официальные лица.

В международном аэропорту Душанбе прибывших встретили первый заместитель председателя Оли Маджлиса парламента Таджикистана Раджаббей Ахмедзаде, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с председателями верхней и нижней палат Оли Маджлиса, а также с другими официальными лицами Таджикистана. На встречах будут рассмотрены перспективы развития наших межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и иные вопросы.

Официальный визит завершится 12-го сентября.