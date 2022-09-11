Наступление ВСУ в Харьковской области неожиданно переросло в поспешное бегство российской армии. Это уже обозначило кризис в управлении ВС РФ, кардинально изменило стратегическую ситуацию не только на Харьковском направлении, но и во всей войне, а сама Россия, возможно, оказалась на пороге большой геополитической катастрофы. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.

Начавшееся 8 сентября контрнаступление ВСУ на Балаклею со стороны выглядело, как попытка компенсировать не самые очевидные успехи на Херсонском направлении. При этом о военных приготовлениях Украины в российских Тg-каналах, освещающих войну, говорилось уже несколько недель. Да и в целом, при современной космической разведке практически невозможно скрыть концентрацию крупной воинской группировки, тем более, тяжелой техники. Можно противника вводить в заблуждение с численностью группировки или до последнего держать в неведении о месте нанесения главного удара, но полностью все это скрыть не получится.

И, тем не менее, с российской стороны происходил ряд странных вещей, ставших в итоге неожиданными, судя по всему, даже для украинского командования. В Харьковской области практически не было регулярных частей ВС РФ, о чем свидетельствует множество самых разных источников. Ту же Балаклею прикрывали призывники из «ЛНР» и личный состав Росгвардии, который по своей сути является военной полицией. В Шевченково находились подразделения СОБРов, которые также входят структурно в Росгвардию.

Помимо этого, российское руководство не возводило в Харьковской области вообще никаких оборонительных сооружений. Первое, что делают ВСУ на каждом новом участке фронта – начинают капитально окапываться, и чем дольше фронт не меняется, тем более мощные укрепления там появляются. А российское руководство, зная о готовящемся наступлении ВСУ, и не имея в Харьковской области достаточных сил для его отражения, судя по всему, не озаботилось масштабными инженерно-оборонительными работами. Более того, не проводилось даже минирование местности, что не требует в принципе каких-то сверхусилий.

Наконец, самое интересное стало происходить уже во время наступления ВСУ. В Балаклее подразделения Росгвардии оказали сопротивление, но к 9 сентября они были заменены на регулярные части ВС РФ, и в тот же день город был оставлен. По фото и видео понятно, что разрушительных городских боев там не было. Такая ситуация была и с Шевченково. 9 сентября на подступах к Купянску также произошло столкновение, а уже 10 сентября западную часть города под свой контроль без городских боев взяли подразделения ВСУ. И также практически без боев был оставлен Изюм.

При этом очень трудно назвать отступление ВС РФ организованным. В той же Балаклее, например, так и не был заминирован арсенал. Крупные склады с боеприпасами и рембаза оставлены в Изюме. Наконец, всю «организованность» этого бегства продемонстрировали огромные толпы людей на границе с РФ, которые были лояльны российской администрации в Харьковской области.

По сути, линия фронта на данный момент стабилизировалась по линии реки Оскол, хотя это очень условная стабилизация. ВСУ просто физически не успевают зачищать десятки населенных пунктов в Харьковской области и сейчас подходят к государственной границе с РФ по направлению к Волчанску.

«Унижение – это лучшее оружие против преступников и террористов с манией величия. Что ж, унижаем дальше», – прокомментировал у себя в Тg-канале ситуацию в регионе глава Офиса президента Андрей Ермак.

Главные боевые действия сейчас ведутся уже на Донбассе. ВСУ пытаются штурмовать Лиман на севере Донецкой области, а также перешли в контрнаступление от Северска, перехватывая стратегическую инициативу на фронте.

Впрочем, у России сейчас проблемы на фронте далеко не на первом месте. Страна оказалась на пороге большой геополитической катастрофы, которую в Кремле, похоже, не очень еще осознают. Три дня официальные власти никак не комментировали ситуацию в Харьковской области. В первом официальном брифинге МО РФ вообще ничего не было сказано о массовой сдаче населенных пунктов в Харьковской области. Генерал Конашенков в очередной раз «уничтожал» точными ударами подразделения «Кракен» в Харькове, которое только по «убитым» уже может претендовать на размер дивизии.

Ближе к вечеру, когда уже молчание официальных властей выглядело откровенно странно, в Кремле таки созрели на какую-то версию военного поражения.

«Для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск», — заявил Конашенков.

И на фоне этого Путин открывает колесо обозрения, принимает участие в праздничном концерте, а в Москве вечером гремит салют в честь Дня города.

А теперь мы имеем следующие расклады.

Первое. ВС РФ сложно не только наступать, но даже эффективно удерживать ранее занятые территории.

Второе. Судя по сообщениям в соцсетях, произошла ощутимая деморализация российской армии и общества и, напротив, ВСУ по-настоящему теперь поверили в свою победу.

Третье. Никаких «референдумов» в Херсонской и Запорожской областях, скорее всего, уже не будет. Более того, теперь практически невозможно будет привлекать местное население этих регионов к сотрудничеству с российскими администрациями. Харьковское бегство РФ подействовало сильнее, чем убийства украинскими спецслужбами на этих территориях людей, сотрудничавших с российскими властями.

Четвертое. Украинская власть на всех уровнях заявляет, что останавливаться не намерена. Собственно, крупных столкновений в Харьковской области пока еще не было. И вряд ли уже будут. Потому и продолжается, в том числе, штурм ВСУ Лимана уже в Донецкой области.

Пятое. Авторитет российской армии в мире пошатнулся.

«Россия слабая и жалкая. Украине уже не надо ничего доказывать, дайте им ATACMS, современные танки и все, что им надо для быстрой и взвешенной победы».

Это твит от 10 сентября старшего политического советника США при Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Артуро Пола Массаро. То есть, пишет человек, который влияет на принятие решений по вооружению Украины. Очевидно, что снабжение Западом ВСУ только усилится, потому что в украинскую армию уже поверили.

Шестое. Никаких промежуточных компромиссов с Россией уже не будет. Ни линии 24 февраля, ни «Крыма за скобками».

«Мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей».

Это слова секретаря СНБО Алексея Данилова.