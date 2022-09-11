Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Самарканде 15-16 сентября, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает турецкая пресса.

Отмечается, что Эрдоган планирует встречи и с лидерами других стран-членов организации.

Затем для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава Турецкого государства отправится с визитом в США. 20 сентября Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на сессии затронет такие темы, как война в Украине, экспорт пшеницы из этой страны, борьба с терроризмом, напряженность в отношениях с Грецией.

Кроме того, в рамках участия в Генассамблеи ООН лидер Турции встретится с главами государств и правительств ряда стран.