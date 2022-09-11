До выхода на государственную границу украинским войскам осталось 50 километров. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

Это стало возможным благодаря продвижению в северном направлении. По информации Залужного, в результате контрнаступления на всех участках с начала сентября более 3000 квадратных километров возвращено под контроль Украины.

Главком ВСУ также сообщил об освобождении сел Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка, о захвате мощных укрепрайонов российских войск, которые они назвали «Москва», «Омск» и «Питер» — это позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.